Унаслідок ДТП у Самборі загинув 48-річний водій Ford

У Самборі внаслідок зіткнення мікроавтобуса Renault з причепом та легковика загинув 48-річний водій Ford. Як повідомили у поліції, дорожньо-транспортна пригода сталась у четвер, 23 грудня, близько 10:20 на вул. Чорновола.

«Автомобіль Ford зіткнувся з мікроавтобусом Renault з причепом. Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер на місці події», – повідомили у поліції.

За кермом легкового автомобіля був 48-річний мешканець Самбірського району. Мікроавтобусом керував 66-річний місцевий мешканець.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.

Триває досудове розслідування, поліція встановлює обставини події.