ДБР проводить обшуки в екс-керівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва
Обшуки відбуваються у справі про відчуження газу на 2,2 млрд грн
Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до колишнього керівника НАК «Нафтогаз Україна» Андрія Коболєва. Про це у вівторок, 1 лютого, повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в ДБР.
За даними співрозмовників видання, ДБР обшукує помешкання Коболєва.
Своєю чергою, у прес-службі Бюро підтвердили, що обшуки проводяться у колишнього керівництва НАК «Нафтогаз України», в офісі АТ «Укртрансгаз» та у керівників приватних підприємств за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд грн.
Подробиці обшуків правоохоронці пообіцяли розповісти згодом.
Звільнення Андрія Коболєва з посади голови «Нафтогазу»: хронологія подій
28 квітня 2021 року Кабмін у рамках загальних зборів акціонерів «Нафтогазу» визнав незадовільною роботу наглядової ради та правління компанії. Кабмін спочатку припинив повноваження усіх членів наглядової ради компанії – і незалежних, і представників від держави – з їх подальшим переобранням у повному складі, але з 30 квітня 2021 року.
Звільнивши наглядову раду на дві доби, уряд достроково припинив повноваження Коболєва, звільнивши його з посади голови правління «Нафтогазу» з 28 квітня.
Замість Коболєва на цю посаду призначено з 29 квітня терміном на один рік колишнього виконавчого директора компанії Юрія Вітренка.
Через це рішення США, посли «Великої сімки» та Європейський Союз висловили глибоке занепокоєння, засумнівавшись у прихильності України курсу реформ у корпоративному управлінні.
Сам Коболєв у Facebook повідомив, що «про «звільнення» дізнався з новин. Він сказав, що не писав жодних заяв. Пізніше з’ясувалося, що Кабінет міністрів змінив правила призначення голови правління НАК «Нафтогаз», щоб цю посаду зміг отримати Юрій Вітренко.
Коболєв очолював компанію з 2014 року.