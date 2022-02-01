Андрія Коболєва звільнили з НАК «Нафтогаз Україна» 28 квітня 2021 року

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до колишнього керівника НАК «Нафтогаз Україна» Андрія Коболєва. Про це у вівторок, 1 лютого, повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в ДБР.

За даними співрозмовників видання, ДБР обшукує помешкання Коболєва.

Своєю чергою, у прес-службі Бюро підтвердили, що обшуки проводяться у колишнього керівництва НАК «Нафтогаз України», в офісі АТ «Укртрансгаз» та у керівників приватних підприємств за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд грн.

Подробиці обшуків правоохоронці пообіцяли розповісти згодом.

Звільнення Андрія Коболєва з посади голови «Нафтогазу»: хронологія подій

28 квітня 2021 року Кабмін у рамках загальних зборів акціонерів «Нафтогазу» визнав незадовільною роботу наглядової ради та правління компанії. Кабмін спочатку припинив повноваження усіх членів наглядової ради компанії – і незалежних, і представників від держави – з їх подальшим переобранням у повному складі, але з 30 квітня 2021 року.

Звільнивши наглядову раду на дві доби, уряд достроково припинив повноваження Коболєва, звільнивши його з посади голови правління «Нафтогазу» з 28 квітня.

Замість Коболєва на цю посаду призначено з 29 квітня терміном на один рік колишнього виконавчого директора компанії Юрія Вітренка.

Через це рішення США, посли «Великої сімки» та Європейський Союз висловили глибоке занепокоєння, засумнівавшись у прихильності України курсу реформ у корпоративному управлінні.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що «про «звільнення» дізнався з новин. Він сказав, що не писав жодних заяв. Пізніше з’ясувалося, що Кабінет міністрів змінив правила призначення голови правління НАК «Нафтогаз», щоб цю посаду зміг отримати Юрій Вітренко.

Коболєв очолював компанію з 2014 року.