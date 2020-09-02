Монастир планують збудувати на горі Високий Верх (Росохацька полонина)

На горі Високий верх (Росохацька полонина) у Сколівських Бескидах планують збудувати монастир УПЦ МП. Культову споруду хочуть збудувати поруч з існуючою каплицею УПЦ МП. Про такі наміри представники церкви нещодавно повідомили місцеву громаду. Проти ідеї зведення монастиря уже висловились науковці, а місцева влада заявляє, що дозволів на таке будівництво не видавала.

На горі Високий Верх у Сколівському районі Львівщини ще у 2011 році місцева парафія УПЦ МП збудувала каплицю святого Іллі. Споруду збудували за кошти тодішнього народного депутата від «Партії регіонів», бізнесмена Ігоря Лисова. А нещодавно представники цієї церковної громади виступили з ініціативою збудувати поруч із каплицею невеликий монастир.

«Коли був празник святого Іллі [2 серпня] вони сказали, що готують документи на землю, щоб там збудувати монастир. Заявили, що незабаром починають будівельні роботи і що документи на землю у них вже на виході», – розповів ZAXID.NET директор національного природного парку «Сколівські Бескиди» Василь Приндак.

Гора Високий Верх розташована на території національного парку «Сколівські Бескиди», однак юридично не вважається його частиною. Фактично ця територія є землями запасу Росохацької сільської ради. За словами секретарки сільради Галини Пауш, з приводу можливості будівництва монастиря ніхто до сільської ради не звертався.

За словами керівника відділу містобудування та архітектури Сколівської РДА Олега Кончевича, до районної адміністрації за погодженнями документів на нове будівництво на горі Високий Верх також ніхто не звертався.

«Для того, щоб було якесь будівництво, треба мати у власності земельну ділянку. Щоб взяти земельну ділянку, яка розташована за межами населеного пункту, має бути детальний план території. Ніхто поки що не звертався про розробку такого детального плану», – розповів ZAXID.NET Олег Кончевич.

ZAXID.NET не вдалося поспілкуватися із меценатом каплиці (фактично це церква) святого Іллі екс-нардепом Іваном Лисовим. Однак його представник, місцевий житель Михайло Комарницький підтвердив, що Лисов хоче збудувати невеликий монастир на горі.

«Людина віруюча хотіла щось зробити... То навіть не монастир, а невелику келію хотіли побудувати, щоб один або два священики там завжди були, якщо люди прийдуть, щоб була відкрита церква. Я вважаю, що це дуже добре. Колись ніхто з людей і не ходив туди, а зараз купа людей приходить помолитися», – каже Михайло Комарницький.

Територія Росохацьких полонин, де планується будівництво монастиря УПЦ МП

За його словами, Ігор Лисов планував отримати 0,02 га під нове будівництво, однак наразі планує будувати келію впритул до існуючою каплиці.

«На капличку у нього вже є 10 соток. Він планував, що, може, йому дадуть дві сотки для тої келії. Але якщо ні – то попри капличку поміститься», – розповів Михайло Комарницький.

На ініціативу будівництва монастиря в горах уже відреагували у науковому середовищі. Інститут екології Карпат НАН України звернувся до Сколівської районної ради та РДА з проханням звернути увагу на наслідки, до яких може призвести нове будівництво.

«Будівництво будь-яких капітальних споруд на вершинах Росохацьких полонин, які є осередками рідкісних і зникаючих видів субальпійської флори та фауни, а також важливим елементом Карпатського екологічного коридору регіонального та міжнародного значення, призведе як до руйнування оселищ та незворотних втрат біологічного різноманіття, так і до іміджевих втрат нашої держави на міжнародному рівні», – йдеться у зверненні Інституту екології Карпат.

«Щоб бути ближче до Бога, цілком не обов’язково знищувати унікальні екосистеми Росохацьких полонин, які сформувалися протягом тривалого періоду», – коментує ситуацію науковий співробітник Інституту Оксани Марискевич.

Хто такий Ігор Лисов?

62-річний Ігор Лисов є бізнесменом, власником будівельної компанії «Ліко-Холдинг». Протягом 2006-2012 років був народним депутатом України від «Партії регіонів».

У 2010 році Ігор Лисов спонсорував будівництво нового храму у мікрорайоні Теремки в Києві. Планувалось, що храм належатиме до Української афтокефальної церкви (УАПЦ). Однак збудований храм освятила УПЦ МП. У 2018 році ця Ігор Лисов погодився на перехід цієї церкви до ПЦУ.

У 2011 році Ігор Лисов профінансував будівництво каплиці на горі Високий Верх у Сколівських Бескидах. Сакральну споруду збудували на висоті 1176 метрів і її навіть внесли у Книгу рекордів України як «найвищу точку Православ’я України».