Ураган забрав кілька життів, зокрема в окрузі Сент-Люсі

У ніч на четвер, 10 жовтня, «Мілтон» досягнув штату Флорида. Ураган спричинив торнадо, підтоплення та призвів до людських жертв. Про це повідомляє CNN.

«Мілтон» накрив узбережжя Флориди у середу близько 20:30 за місцевим часом. Швидкість вітру становила понад 195 км/год. Стихія знеструмила понад 2,2 млн будинків та підприємств, а також завдала значних збитків, зруйнувавши близько 125 будинків.

Знімок зі спутника урагану «Мілтон» над Флоридою 10 жовтня. Фото National Oceanic and Atmospheric Administration

Ураган забрав кілька життів, зокрема в окрузі Сент-Люсі. Відомо про щонайменше 2 смерті у спільноті для пенсіонерів у Форт-Пірсі. Наразі точна кількість загиблих невідома.

Влада штату перед приходом урагану видала розпорядження про обов’язкову евакуацію з 15 округів Флориди, де загалом проживають 7,2 млн людей.

CNN пише, що «Мілтон» – п’ятий ураган за 2024 рік, який накрив територію США і третій, від якого страждає Флорида. Метеоролог телекомпанії Тейлор Ворд 10 жовтня повідомив, що сила урагану зменшилася до першої категорії зі швидкістю вітру до 144 км/год.

Ураган «Гелен» у США

Нещодавно південний схід США також потерпав від урагану «Гелен». Стихія в ніч на четвер, 26 вересня спричинила значні повені, зруйнувала дороги та мости. Загинули понад 200 людей в шести штатах.

Блогерка та волонтерка Устина Стефанчук на сторінці у Facebook написала, що серед людей, які зникли безвісти внаслідок урагану є й родина з України.

Анастасія, Дмитро і їхній син Євген, а також 80-річна бабуся Тетяна втекли з Херсону й оселилися в Північній Кароліні. Околиці містечка, де вони проживали, став епіцентром урагану.

Українська родина, що зникла під час урагану «Гелена»

«Родина вважається безвісти зниклою від 26 вересня. Втекти від війни, від окупації, щоб одного дня твій новий дім в цілком безпечній країні змило рікою так, що навіть місця, де він стояв більше нема», – йдеться у дописі волонтерки.

Нагадаємо, 8 жовтня Білий дім повідомив, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав заплановані поїздки до Німеччини та Анґоли через ураган «Мілтон».

Через це засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке було заплановане на 12 жовтня, перенесли.