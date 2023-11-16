Уряд Чехії ухвалив 15 листопада рішення про заморожування усіх російських державних активів. Про це повідомив очільник чеського уряду Петр Фіала.

«Сьогодні уряд ухвалив рішення про заморожування російських державних активів. Це означає, що Російська Федерація не зможе розпоряджатися нерухомістю, яка належить державній установі РФ. Майно не може бути передано або продано. Росії не дозволять використовувати банківські рахунки, на які надходить орендна плата за це майно», – зазначив прем’єр.

Він додав, що на європейській землі Прага наполягатиме на тому, щоб інші країни зробили подібні кроки.

Запропонував заморозити російські статки міністр закордонних справ ЧР Ян Ліпавський. Він зазначив, що війна в Україні досі фінансувалася в тому числі й за рахунок доходів від нерухомості.

Рішення Праги привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Дякую. Чехія щойно заморозила всі російські державні активи. Я вітаю цей принциповий крок і дякую своєму колезі та другові Яну Ліпавському. Всі країни, які ще не зробили цього, мають наслідувати цей приклад. Російські гроші мають йти на відновлення України, а не на вбивства та знищення», – зазначив Кулеба.