Кравченко подавався на посаду керівника НАБУ, проте його кандидатуру відкинули через ненадійність

Кабінет міністрів України погодив призначення Руслана Кравченка новим головою Київської ОВА. З лютого 2022 року на посаді голови ОВА був Олексій Кулеба, а з 25 січня 2023 – виконувач обов'язків Дмитро Назаренко.

Про це повідомили у п'ятницю, 7 квітня, у прес-службі Кабміну. Руслан Кравченко замінить Олексія Кулебу, який зараз є заступником керівника Офісу Президента.

«Підтримано проект Указу Президента України про призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації», – повідомили у прес-службі.

Зазначимо, Руслан Кравченко з 2021 року обіймає посаду прокурора у Бучанській окружній прокуратурі. У 2014-2015 роках був учасником АТО. У 2023 році Руслан Кравченко претендував на посаду керівника НАБУ, проте не переміг у конкурсі, оскільки комісія визнала його «недобросовісним».