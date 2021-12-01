На контрольно-пропускних пунктах в’їзду/виїзду (КПВВ) «Чонгар» та «Каланчак», які розташовані в Херсонській області на адміністративній межі з окупованим Кримом, вже почали працювати пункти вакцинації від коронавірусу, повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«На КПВВ у Херсонській області “Чонгар” та “Каланчак” сьогодні почали працювати пункти вакцинації. Відтепер наші люди зможуть щепитись міжнародно визнаними вакцинами від ковіду прямо на КПВВ», – написала вона в середу, 1 грудня, у Facebook.

Раніше під час візиту на Херсонщину Верещук повідомляла, що проект із вакцинації на КПВВ запроваджується в експериментальному порядку на декілька місяців, умовно до березня, щоб взимку мешканцям Криму не доводилося їхати для вакцинації далеко у населені пункти Херсонщини. За цей період, за словами міністерки, можна буде подивитися на динаміку: чи буде потреба надалі надавати таку послугу безпосередньо на КПВВ.