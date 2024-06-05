Невдовзі постанова про відтермінування буде прийнята

Кабінет міністрів України надаватиме відтермінування щодо взяття на облік 17-річним допризовникам і призовникам, які наразі мешкають за кордоном. Воно триватиме до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук у Telegram у середу, 5 червня.

За словами Верещук, юридично в Міноборони мають рацію, коли кажуть, що хлопці не мобілізаційного віку мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Міністерка наголосила, що так виписані «чинні правила».

«Ми в уряді добре розуміємо, що змушувати студентів не мобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації», – зазначила віцепрем’єр-міністерка.

Відтак уряд уже розробив відповідну постанову про відтермінування. Наразі вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята, запевнила Ірина Верещук.

Зазначимо, раніше речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що українцям за кордоном, яким виповнилося 17 років, потрібно повернутися в Україну та стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту.