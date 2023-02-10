Кабінет міністрів України на засіданні в п’ятницю, 10 лютого, звільнив з посад шістьох заступників міністрів, п'ятеро з них були заступниками міністра внутрішніх справ, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, з посади звільнили першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна. Він обіймав цю посаду з листопада 2021 року, а до цього був заступником і першим заступником голови Фонду держмайна. Після цього рішення звільнений чиновник пояснив, що його особистий наступний крок – повністю зосередитися на паливному фронті.

Також з посад звільнили:

заступницю міністра внутрішніх справ Мері Акопян;

заступника міністра внутрішніх справ Ігоря Бондаренка;

заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова;

заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп’ятого;

заступницю міністра внутрішніх справ Катерину Павліченко.

Також із посади пішла Ольга Рабійчук – заступниця голови Державного агентства розвитку туризму з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Що стало причиною звільнень усіх цих посадовців, Мельничук не уточнив.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада призначила нового міністра внутрішніх справ – Ігоря Клименка. На нього поклали обов'язки голови міністерства у січні – після загибелі міністра Дениса Монастирського. До цього Клименко очолював Національну поліцію.