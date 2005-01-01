Урядові війська Асада застосували хімічну зброю біля столиці Сирії

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 09:562960

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Урядові війська Асада застосували хімічну зброю біля столиці Сирії
фото Reuters
Війська Асада застосували хімічну зброю під Дамаском

В суботу, 13 січня, жителі провінції Східна Гута, яка розташована неподалік від Дамаску, повідомили, що під час атаки урядових військ був використаний отруйний газ. Про це повідомляє BBC.

Очевидці розповіли про характерний запах хлорину після ракетного удару. Шестеро людей звернулись до лікарів через проблеми з диханням.

Східна Гута - одне з місць деескалації конфлікту в країні, про які оголосили Росія, Іран та Туреччина минулого року. Тим не менше, в регіоні продовжуються бомбардування.

Там в облозі перебувають близько 400 тисяч осіб. Урядові війська та союзницькі угрупування заблокували чимало маршрутів до району, що перешкоджає доставляти медикаменти та провінцію.

У квітні 2017 року ЗМІ повідомили, що в місті Хан-Шейхун в провінції Ідліб були знову застосовані боєприпаси з отруйними речовинами, у результаті чого загинули, за різними даними, близько 100 чоловік. США і їх союзники звинуватили в ударі Башара Асада.

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