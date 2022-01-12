Ужгородський міськрайонний суд оштрафував на 3,4 тис. грн туристку, яка перетнула кордон за внутрішнім паспортом. Наприкінці грудня 2021 року жінка поверталася з Угорщини через пропускний пункт «Тиса». Під час перевірки прикордонниками вона показала лише свій внутрішній паспорт, за яким її у підсумку й пропустили на територію України. Втім, прикордонники склали на неї протокол за незаконний перетин кордону.

«7 грудня 2021 року Галина К., перебуваючи на території українсько-угорського пункту пропуску «Тиса» у Чопі, на паспортний контроль пред’явила тільки внутрішній паспорт громадянки України», – йдеться у постанові суду. Відомо, що жінка їхала на автобусі зі сторони Угорщини. На судове засідання обвинувачена не прийшла та просила суд розглядати справу без її участі.

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Марина Хамник визнала українку винною за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону) та зобов’язала сплатити штраф у сумі 3,4 тис.грн. Також жінка повинна сплатити судовий збір у сумі 496 грн. У постанові суду зазначається, що Галина К. має право на оскарження рішення протягом десяти діб.