Ужгородський міськрайонний суд оштрафував жінку за поведінку сина: школяр влаштував бійку та кидався рваним зошитом у вчительку. Керівництво навчального закладу поскаржилося на дії школяра в поліцію. Мешканку Ужгородського району визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, жінка заплатить 850 грн штрафу за порушення сином дисципліни у гімназії.

Як зазначається у постанові Ужгородського міськрайонного суду, мешканка села Тисаагтелек, що на Ужгородщині, Наталія Г. «ухилялася від виконання свої батьківських обов’язків з виховання неповнолітнього сина, внаслідок чого він влаштував бійку в навчальному закладі, кидав рваний зошит у вчителя та порушив дисципліну». Про причину та обставини бійки у постанові суду не повідомляється.

На судове засідання обвинувачена не прийшла, її вину суд підтвердив протоколом про адміністративне, письмовими поясненнями, рапортом працівника поліції та скаргами, які подала гімназія села Тисаагтелек.

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Констанція Бенца визнала жінку винною за ч. 1 ст. 184 КУпАП України (ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей) та зобов’язала сплатити штраф у сумі 850 грн. Також жінка повинна відшкодувати судовий збір у розмірі 454 грн. Обвинувачена має право на оскарження постанови протягом десяти днів.