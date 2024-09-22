В адміністрації президента США Джо Байдена ще не ознайомлені з планом перемоги президента Володимира Зеленського, однак вже готують низку ініціатив для підтримки України. Про це 21 вересня повідомив директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер.

Наразі Білий дім перебуває у постійній комунікації з українською стороною, проте з планом перемоги президента Володимира Зеленського ще не ознайомлений. Карпентер відзначив, що український лідер захотів особисто проінформувати Байдена з розробленим планом.

«І коли це станеться, я впевнений, що президент буде дуже зацікавлений у різних деталях та в тому, як вони поєднуються: військовий, економічний, дипломатичний аспект. Все це важливе. І тому я думаю, що коли вони зустрінуться, це буде дуже цікава та предметна розмова», – відзначив американський чиновник.

При цьому Карпентер наголосив, що адміністрація Байдена розпочинає низку ініціатив для України, як протягом наступного тижня, так і протягом наступних місяців. Пріорітет надаватимуть найважливішим спроможностям, які посилять українських військових на полі бою.

«Варто пам’ятати, що ми вже витратили багато грошей із закону про додаткове фінансування, який ухвалили у квітні. Тож коштів лишилося небагато, але ми будемо намагатися надавати пріоритет найважливішим спроможностям, які посилять Україну на полі бою. Я вам скажу, що ми зробимо все можливе, щоб найближчими тижнями якомога швидше надіслати якомога більше цієї військової допомоги», – додав директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки Білого дому.

Надаємо, у квітні Конгрес затвердив додаткове фінансування для України та партнерів на суму близько 61 млрд доларів. Окрім цих грошей, законодавці дозволили президенту надіслати Україні зброю за програмою PDA – вартістю до 7,8 млрд доларів. Наразі невикористаними залишаються 5,9 млрд доларів, з яких вкінці вересня «згорають» 5,8 млрд доларів, якщо дозвіл на їхнє використання не продовжити.

Міністерство оборони США 20 вересня заявило що не може надавати оборонну допомогу Україні зараз, оскільки не має чим відновити запаси, необхідні для підтримання рівня власної боєготовності.