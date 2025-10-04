Українку Ірину Заруцьку у США вбив 34-річний безпритульний

Губернатор американського штату Північна Кароліна Джош Стайн підписав «Закон Ірини». Документ названий на честь вбитої у США 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Про це у п’ятницю, 3 жовтня, повідомив телеканал Fox News.

Відповідно до «Закону Ірини», посилиться перевірка злочинців, які виходять під заставу. Крім того, документ забороняє вносити безготівкову заставу за низку злочинів, а також за тих, хто не вперше порушив закон. Також документ зобов’язує більшість підозрюваних, які виходять під заставу, пройти психологічне обстеження.

«“Закон Ірини” закликає судову владу звернути особливу увагу на те, хто може нести для суспільства надзвичайний ризик, перш ніж визначати для нього заставу. Це добре, і саме тому я підписав його», – сказав Джош Стайн.

Водночас Джош Стайн розкритикував окремі положення закону. Йдеться, зокрема, про правку, яка може дозволити поновити смертну кару у Північній Кароліні (остання страта у штаті відбулася у 2006 році). Губернатор заявив, що не дозволить цього, поки перебуває на посаді. Також Стайн закликав законодавців доробити закон та передбачити у ньому збільшення кількості поліцейських патрулів, ухвалення програм з запобігання насильству та підтримки людей із наркотичною залежністю, посилення перевірки перед видачею дозволу на зброю, а також збільшення фінансування системи психічного здоров’я.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 серпня 2025 року в американському місті Шарлотт, що у штаті Північна Кароліна, в електричці вбили біженку з України Ірину Заруцьку.

На відео з камери спостереження видно як дівчина зайняла місце у електричці, після чого чоловік, який сидів позаду Заруцької, раптом завдав їй кілька смертельних ножових поранень.

За підозрою у вбивстві затримали безпритульного 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Раніше він вже затримувався правоохоронцями за крадіжки, пограбування із застосуванням зброї та погрози. Крім того, підозрюваний вже відбував покарання за незаконне зберігання зброї.

На вбивство Заруцької відреагував президент США Дональд Трамп. Глава Білого дому заявив, що вимагає засудити до смертної кари чоловіка, який вбив українку.