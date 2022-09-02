В управління АРМА передали активи заарештованої компанії з виробництва побутової техніки, власником якої є російський олігарх з близького оточення диктатора Владіміра Путіна. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Йдеться про Вінницьку компанію, що спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Власником цієї вінницької компанії є російський олігарх, член партії «Єдіная Росія» Владімір Плєсовскіх. Компанія «Невська косметика», що належить Плєсовскіх, придбала Вінницяпобутхім у його топ-менеджменту у 2006 році.

Так, в управління держави перейшли:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн;

готова продукція та сировина вартістю понад 500 млн грн, які перебували на складах.

Слідство встановило, що топ-менеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності. Після початку війни вони почали процес виведення з України активів в інтересах російського власника.

Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили комп’ютерну техніку, серверне обладнання та інші документи. Опломбовано устаткування для виробництва побутової хімії та складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою майже 5 тис. тонн.