У Бєлгородській області Росії в ніч на суботу пролунали вибухи на заводі, який, серед іншого, виробляв конструкції для Кримського моста. Розпочалася пожежа, яку гасили цілу ніч.

За інформацією голови Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, яка з'явилася о 01:17, снаряди влучили на територію промислового заводу у Борисівському районі, люди не постраждали. Водночас чиновник звинуватив у атаці Збройні сили України.

О 07:01 Гладков повідомив, що пожежу локалізували, але додав, що її ліквідація триває. Він також не вказав у повідомленні, про який саме об’єкт йдеться, зазначивши лише, що це – «цивільний промисловий завод».

Місцеві спільноти у соцмережах пишуть, що йдеться про завод мостових металоконструкцій. Він, зокрема, виробляв мостові конструкції для Кримського моста.

Місцеві мешканці повідомляють, що чули також звуки стрілецької зброї, звуки вибухів, від вібрацій у деяких вибило шибки.