В Італії працівників системи охорони здоров'я, які досі не зробили щеплення від коронавірусу, почали усувати від роботи, повідомив телеканал Sky TG24.

Відповідні правила містяться в декреті по боротьбі з коронавірусом, який прийняла Рада міністрів Італії 1 квітня. Документ передбачає обов'язкову вакцинацію для всіх медпрацівників. Цей обов'язок поширюється на фахівців системи охорони здоров'я, які працюють в державних і приватних медичних і соціальних структурах, а також в аптеках.

Медпрацівнику, який відмовився від вакцинації, могла бути запропонована інша робота без контакту з колегами і пацієнтами, але тільки в разі її наявності. Якщо інша робота відсутня, таких співробітників усуватимуть від роботи без збереження заробітної плати до 31 грудня 2021 року.

У декреті йшлося про те, що професійні асоціації та лікарні повинні були надати списки медичних працівників ще до 6 квітня, а до 16 квітня влада мала перевірити їх на проходження вакцинації. Однак фактично перевірку почали на два місяці пізніше. Спершу працівникам сфери охорони здоров’я надіслали нагадування про необхідність вакцинуватися, а у разі відмови пройти щеплення до зазначеної дати вони отримували повідомлення про відсторонення від роботи.

У травні близько ста медиків з провінції Лігурія вирішили оскаржити відповідне розпорядження італійської влади.