Відвідувачам кафе у центрі Львова киянин погрожував несправжніми гранатами

У центрі Львова киянин відвідувачам кафе маляжами гранат

У понеділок, 1 січня, в одному із закладів громадського харчування на вул. Краківській у Львові невідомий чоловік погрожував відвідувачам гранатами. Пізніше з’ясувалось, що це був муляж. Чоловіка затримали.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, у поліцію зателефонувала керівниця закладу. Вона повідомила, що в приміщення зайшов невідомий з гранатою. «Заявниця самостійно вивела всіх відвідувачів на вулицю для їх безпеки. Невідомий на зауваження людей не реагував та почав погрожувати, що застосує гранату», – повідомили у патрульній поліції.

Патрульні прибули на місце події та затримали чоловіка, доставивши його до Галицького ВП. Ним виявився 22-річний мешканець Києва. Справу передали слідчим.

Згодом експерт встановив, що гранати – це муляж. Проте чоловіку у будь-якому разі загрожує відповідальність передбачена ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України (хуліганство), тобто позбавлення волі на строк від трьох до семи років.