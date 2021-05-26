Рятувальники швидко ліквідували пожежу в салоні київського тролейбуса

В Києві перехожий кинув у вікно тролейбуса пляшку із підпаленою легкозаймистою речовиною. Унаслідок цього постраждала пасажирка – її госпіталізували із опіками та травмами.

Інцидент трапився пообіді 26 травня на вулиці Теодороа Драйзера, що на півночі лівого берега Києва, передає поліція Київщини. Перехожий кинув у вікно «коктейль Молотова», через що загорівся салон.

Рятувальники швидко ліквідували пожежу, проте одна пасажирка постраждала – її госпіталізували із травмами та опіками.

«Численних жертв серед пасажирів вдалось уникнути завдяки професійним та швидким діям водія тролейбусу, який миттєво відчинив двері, надавши пасажирам можливість для евакуації та вжив заходів щодо пожежогасіння», – заявила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Зловмисника затримали, ним виявився 27-річний киянин. На питання поліцейських про те, навіщо він кинув пляшку із запальною сумішшю, чоловік відповів, що «хотів вбити всіх, бо набридли».

Слідчі відкрили справу одразу за двома статтями – про умисне знищення або пошкодження майна та про замах на умисне вбивство двох або більше осіб.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі з конфіскацією майна.