В Києві волонтери встановлюють будиночки для безпритульних котів

Волонтери просять доглядати за будиночками для безпритульних котів після встановлення

У Києві благодійний проект «Котохата» встановить дерев’яні будиночки для бездомних котів. Волонтери вже почали приймати заявки від киян, які хочуть, щоб такі будиночки були на їхніх вулицях.

Як повідомляється на сторінці волонтерів у Facebook, Всього в цьому році проект планує встановити 18 об'єктів в Києві. Кожен такий будиночок вміщує, за словами волонтерів, до 10 тварин і витримує температуру до 10 градусів морозу.

Проект пропонує всім, хто хоче, щоб такий будиночок з'явився на його вулиці, заповнити анкету, розміщену на його сторінці. Якщо запропонована місцевість буде відповідати критеріям проекту, волонтери обіцяють «зробити все можливе, щоб коти, яким ви хочете подарувати будинок, отримали його якомога швидше».

За умовами проекту, після установки будиночка його необхідно підтримувати в чистому стані і забезпечувати водою і їжею.