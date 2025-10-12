Чоловік тиждень боровся за життя в лікарні

Зимноводівська сільська рада в неділю, 11 жовтня, повідомила на своїй фейсбук-сторінці, що в лікарні помер 46-річний Віталій Константинов, чий будинок був зруйнований під час масованого російського удару по Львову 5 жовтня.

«Сьогодні, 11 жовтня, внаслідок російської ракетної атаки, відійшов у вічність житель села Лапаївка – Константинов Віталій Михайлович (7.01.1979 р.н.). Він назавжди залишиться у світлій пам’яті своєї родини, колег, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував», – ідеться в повідомленні.

Фото Зимноводівської сільради

Як повідомляв ZAXID.NET, унаслідок атаки на Львів 5 жовтня на місці удару загинула родина з чотирьох людей, серед яких – 15-річна дівчинка. Загинули члени родини Віталія Константинова, якого самого у важкому стані госпіталізували в лікарню.

Внаслідок удару 5 жовтня в селі Лапаївка біля Львова один будинок був зруйнований, ще вісім – пошкоджені.

Нагадаємо, у неділю, 5 жовтня, Росія здійснила наймасштабнішу комбіновану атаку на Львів. Окупанти атакували дронами-камікадзе, крилатими ракетами і «Кинджалами». Ворог поцілив у низку цивільних інфраструктурних об’єктів.