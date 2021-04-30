В Одесі поліція розслідує смерть 12-річної дівчинки внаслідок анорексії. Дитина померла в лікарні у четвер, 29 квітня – на наступний день після госпіталізації.

За інформацією правоохоронців, 12-річну дівчинку госпіталізували 28 квітня. Попередньо встановлено, що вона намагалася схуднути і довела організм до критичного стану.

У поліції стверджують, що родина, в якій виховувалася дівчинка, була повноцінною і характеризувалася як позитивна. Тому правоохоронці розслідуватимуть інцидент за статтею «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування» Кримінального кодексу України.