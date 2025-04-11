Оголошення з посиланням на фейковий сайт оплати паркування в Одесі

Співробітники поліції в Одесі викрили 23-річну дівчину, яка створила фейковий сайт оплати паркування. За три дні, поки діяла схема, правопорушниця ошукала одеситів на понад 20 тис. грн, повідомляє пресслужба Нацполіції Одещини.

Поліцейські розповіли, що наприкінці березня до них звернулись п’ятеро одеситів зі заявами, що з їхніх банківських рахунків зникли певні суми грошей. Під час розслідування з’ясувалось, що до схеми причетна 23-річна місцева мешканка.

«Дівчина створила клон сайту для оплати паркування в Одесі та розмістила QR-код з переходом на нього біля одного з місць паркування в Пересипському районі міста. За зовнішнім виглядом сайт не відрізнявся від офіційного. Відмінність полягала лише в тому, що для авторизації платників треба було вводити номери банківських карток, СVV-кодів та кодів захисту у вигляді логінів та паролів», – ідеться в повідомленні.

Так, переходячи за QR-кодом, громадяни вводили конфіденційну інформацію, яка потрапляла до аферистки. Використовуючи отримані дані, зловмисниця заходила в застосунки банків і перераховувала з карток потерпілих гроші. Суми коливалися від 4 тис. грн до 5,1 тис. грн. За три дні правопорушниця ошукала п’ятьох одеситів, завдавши їм 22,7 тис. грн збитків.

Поліцейські вилучили у 23-річної підозрюваної телефон, ноутбук та банківську картку, якими вона користувалася для шахраювання.



Слідчі відкрили провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Свою вину обвинувачена визнала і вже відшкодувала потерпілим завдані збитки. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.