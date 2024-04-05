Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України затримала в Одесі двох російських агентів, які передавали окупантам дані про розташування Сил оборони та українського ППО, а також готували ракетний удар по штабу Сил оборони в області. Ними виявилися два брати, громадяни однієї з країн Південного Кавказу, повідомили у прес-службі СБУ у п’ятницю, 5 квітня.

Іноземці з регіону, де розташовані Грузія, Вірменія та Азербайджан, розвідували за вказівкою ФСБ місця базування українських військ. Агенти дізнавалися інформацію про особовий склад, наявність та кількість військової техніки та особливості роботи українських військових.

«Таким чином вони сподівались ідентифікувати пункти управління та бойові підрозділи ЗСУ, щоб “прозвітувати” до ФСБ. Для збору розвідданих російські агенти обходили вулиці обласного центру та приховано фіксували потенційні “цілі”. Разом з цим вони “втемну” використовували свої зв’язки серед місцевих жителів для отримання інформації про українських військових», – повідомили у прес-службі СБУ.

Крім того, іноземці створили в Одесі громадську організацію, яку зловмисники застосовували для вербування людей. Під виглядом допомоги для легалізації іноземних громадян чоловіки намагалися залучати до своєї діяльності нових інформаторів. Після виконання свого завдання брати хотіли влаштуватися до ФСБ.

Отримані дані росіяни планували використати для серії ракетних та дронових обстрілів по місцях дислокації ЗСУ та військових об’єктах на Одещині. СБУ запобігла цьому та відслідкувала маршрути переміщення зловмисників під час розвідки.

Чоловіків затримали під час того, як вони проводили дорозвідку біля одного з об’єктів. Обом братам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ). Іноземцям загрожує до 12 років позбавлення волі.