Сильний вітер здув у море з одеського пірсу візок з дитиною

В Одесі ураганний вітер здув з пірсу в Чорне море візок з дитиною. Про це 12 березня повідомив користувач Facebook Василь Бушаров, який став очевидцем події.

За його словами, інцидент стався на пляжі в Аркадії - курортному районі Одеси. Сильний порив вітру просто здув з пірсу дитячий візок, після чого мама дитини стрибнула слідом у море, намагаючись її врятувати. Одразу ж після цього, випадковий перехожий стрибнув у море з дальнього боку пірсу. Приблизно через півхвилини на пірс підняли жінку, а ще через кілька секунд - дитину.

У повідомленні зазначено, що постраждалим надали першу допомогу, а дитину закутали у теплі речі випадкові перехожі. Після чого маму з дитиною відвели до найближчого пункту обігріву.

Нагадаємо, через сильні буревії, які розпочалися в Україні увечері 9 березня, в різних регіонах України повалено дерева, зірвано дахи і обірвано лінії електропередачі. Також внаслідок негоди загинули троє людей: на Вінниччині 11-річна дівчинка і 29-річна жінка загинули від падіння дерев, а на Житомирщині жінку на смерть придавив дах супермаркету.