Сильний вітер здув у море з одеського пірсу візок з дитиною

Дитину врятував випадковий очевидець події

СуспільствоЮрій Братюк, 12 березня15480

До теми

В Одесі ураганний вітер здув з пірсу в Чорне море візок з дитиною. Про це 12 березня повідомив користувач Facebook Василь Бушаров, який став очевидцем події.

За його словами, інцидент стався на пляжі в Аркадії - курортному районі Одеси. Сильний порив вітру просто здув з пірсу дитячий візок, після чого мама дитини стрибнула слідом у море, намагаючись її врятувати. Одразу ж після цього, випадковий перехожий стрибнув у море з дальнього боку пірсу. Приблизно через півхвилини на пірс підняли жінку, а ще через кілька секунд - дитину.

У повідомленні зазначено, що постраждалим надали першу допомогу, а дитину закутали у теплі речі випадкові перехожі. Після чого маму з дитиною відвели до найближчого пункту обігріву.

Нагадаємо, через сильні буревії, які розпочалися в Україні увечері 9 березня, в різних регіонах України повалено дерева, зірвано дахи і обірвано лінії електропередачі. Також внаслідок негоди загинули троє людей: на Вінниччині 11-річна дівчинка і 29-річна жінка загинули від падіння дерев, а на Житомирщині жінку на смерть придавив дах супермаркету.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Буревій видув тисячі документів з Київського апеляційного суду ZAXID.NET
Шквальний вітер відкрив скандальних левів на Цвинтарі орлят у Львові ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук