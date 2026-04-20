Чоловік із ножем напав на людей на вулиці та поранив дитину

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який з ножем напав на людей на вулиці та поранив дитину. Про це у понеділок, 20 квітня, повідомила патрульна поліція України.

Правоохоронці розповіли, що інцидент стався напередодні, 19 квітня. Того дня на лінію 102 надійшло повідомлення про агресивного чоловіка, який погрожував перехожим ножем. Під час нападу він поранив дитину, яку згодом госпіталізували.

Патрульні одразу розпочали пошуки та встановили місце перебування нападника. Він переховувався на території приватного будинку. Під час затримання чоловік поводився агресивно, мав ознаки алкогольного сп’яніння та продовжував погрожувати. Тому поліцейські застосували силу та кайданки.

Під час перевірки з’ясувалося, що затриманий самовільно залишив військову частину. Його передали представникам військової служби правопорядку. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.

Нагадаємо, наприкінці березня на Житомирщині поліція затримала двох військових, які втекли з частини зі зброєю. Слідчі повідомляли, що дезертирів підозрюють у подвійному вбивстві на Харківщині.