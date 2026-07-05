На Одещині військовий у СЗЧ підірвав гранату під час перевірки документів поліцією
Поранення отримали двоє правоохоронців і сам чоловік
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На Одещині чоловік під час перевірки документів підірвав гранату. Внаслідок вибуху постраждали порушник та двоє поліцейських. Про це повідомили у Нацполіції Одеської області.
Подія сталася у неділю, 5 липня, у Подільському районі Одеської області. Екіпаж патрульної поліції зупинив водія мопеда за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські з’ясували, що чоловік перебуває у статусі СЗЧ.
«Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух. Унаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник», – йдеться у повідомленні поліції.
На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. Після встановлення всіх обставин поліцейські нададуть правову кваліфікацію події.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, 2 липня на Дніпропетровщині 50-річний чоловік кинув гранату у працівників РТЦК та СП і поліції, які проводили заходи з оповіщення. Внаслідок нападу поранення отримали поліцейський, військовослужбовець та сам нападник.