Раніше слово «війна» щодо агресії проти України заборонила вживати влада РФ

В Організації Об'єднаних Націй заперечили раніше поширену низкою ЗМІ інформацію про те, що співробітникам ООН нібито була дана вказівка називати агресію проти України «війною» або «вторгненням».

Про наявність такого наказу в електронних листах, які нібито отримали працівники організації першим написало видання The Irish Times. Тоді повідомлялося, що відділ комунікацій ООН нібито наказав працівникам не описувати російське вторгнення в Україну як війну, а також не додавати її прапор до особистих чи офіційних профілів у соцмережах, та намагатися бути «неупередженими».

«Деякі конкретні приклади мовлення, які можна чи не можна використовувати в цей момент. Використовуйте «конфлікт» або «воєнний наступ», а не «війну» чи «вторгнення», коли йдеться про ситуацію в Україні», – рекомендували у листі.

Такий підхід в комунікаційному відділі пояснили бажанням уникнути репутаційних ризиків.

Зауважимо, що в офіційних релізах ООН, що розміщені на сайті організації, не міститься згадок чи рекомендацій своїм співробітникам щодо коментування подій в Україні. Вочевидь, The Irish Times писало про інформацію, призначену для так званого «внутрішнього користування».

На поширену в ЗМІ інформацію відреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба.

«Важко повірити, що ООН могла б по суті запровадити таку саму цензуру, як Кремль зараз у Росії, заборонивши використання слів «війна» та «вторгнення» серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони неправдиві. На кону – репутація ООН», – заявив Кулеба.

It’s hard to believe that the UN could essentially impose the same kind of censorship as the Kremlin imposes inside Russia now by banning the use of words ‘war’ and ‘invasion’ among UN staff. I urge the UN to swiftly refute such reports if they are false. UN reputation at stake. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022

Однак згодом видання The Guardian з посиланням на прес-службу ООН заперечило наявність будь-яких вказівок працівникам щодо особливостей коментування війни в Україні.

Речник ООН Стефан Дюжаррік запевнив, що навіть якщо такий лист існує (справжність його наразі не підтверджена - Ред.), то він міг бути лише проханням для працівників «формувати будь-які повідомлення щодо України, а також інших політичних питань у спосіб, який узгоджується з позицією Організації та заявами Генерального секретаря». Інші працівники ООН, з якими спілкувались журналісти видання, заявили, що не отримували жодних вказівок.

Він сказав, що не може виключити, що такий електронний лист дійсно міг надіслати якийсь керівник якогось підрозділу ООН, але досі він не був доведений до його відома.

До слова, раніше слово «війна» щодо агресії проти України також заборонила вживати влада РФ. Там вторгнення називають «спеціальною воєнною операцією». За використання слова громадянам Росії чи протест проти війни громадянам Росії загрожує до 15 років в’язниці.

Раніше ООН ухвалила рішення вивести з України свій другорядний міжнародний персонал. Як повідомляло видання Spiegel, представник ООН запевнив, що місія ООН в Україні продовжить свою діяльність. В ООН працює 1510 співробітників в Україні, 149 з яких – іноземці.

Близько 100 працівників Організації об'єднаних націй працюють у самопроголошених республіках Донецької та Луганської областей.

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