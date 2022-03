В Організації Об'єднаних Націй заперечили раніше поширену низкою ЗМІ інформацію про те, що співробітникам ООН нібито була дана вказівка називати агресію проти України «війною» або «вторгненням».

Про наявність такого наказу в електронних листах, які нібито отримали працівники організації першим написало видання The Irish Times. Тоді повідомлялося, що відділ комунікацій ООН нібито наказав працівникам не описувати російське вторгнення в Україну як війну, а також не додавати її прапор до особистих чи офіційних профілів у соцмережах, та намагатися бути «неупередженими».

«Деякі конкретні приклади мовлення, які можна чи не можна використовувати в цей момент. Використовуйте «конфлікт» або «воєнний наступ», а не «війну» чи «вторгнення», коли йдеться про ситуацію в Україні», – рекомендували у листі.

Такий підхід в комунікаційному відділі пояснили бажанням уникнути репутаційних ризиків.

Зауважимо, що в офіційних релізах ООН, що розміщені на сайті організації, не міститься згадок чи рекомендацій своїм співробітникам щодо коментування подій в Україні. Вочевидь, The Irish Times писало про інформацію, призначену для так званого «внутрішнього користування».

На поширену в ЗМІ інформацію відреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба.

«Важко повірити, що ООН могла б по суті запровадити таку саму цензуру, як Кремль зараз у Росії, заборонивши використання слів «війна» та «вторгнення» серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони неправдиві. На кону – репутація ООН», – заявив Кулеба.

It’s hard to believe that the UN could essentially impose the same kind of censorship as the Kremlin imposes inside Russia now by banning the use of words ‘war’ and ‘invasion’ among UN staff. I urge the UN to swiftly refute such reports if they are false. UN reputation at stake.