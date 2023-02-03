Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав три види зброї, які необхідні Україні на даному етапі війни. Про це повідомляє НВ.

За його словами, акцент у переговорах робиться перш за все на далекобійних ракетах, бронетехніці та авіації.

«Для конкретного етапу війни сьогодні потрібні три складові. Перше — далекобійні ракети, які дозволять знищити тилову логістику в Росії, превентивно зменшать наступальні можливості РФ. Друге – бронетехніка, яка дозволяє швидко зламати перший, другий ешелон російської оборони, широко зайти вже на всю територію, яку треба деокупувати. І третє – це штурмова авіація, яка суттєво покращить захист наших штурмових загонів, які будуть йти на територію, щоб її деокупувати», – сказав Подоляк в ефірі Radio NV.

За словами радника голови ОП, у ЗСУ був дуже ефективний період на початку використання Himars, коли склади, бази та казарми окупантів були набагато ближче до фронту.

«І це дало вкрай суттєвий ефект. Дуже швидке знищення забезпечення, тилової інфраструктури, логістики російської армії різко погіршили її боєздатність», – пояснив він.

Подоляк додав, що зараз «бази, казарми, концентрації ресурсів і живої сили [розташовані] на відстані 150 км плюс» від лінії фронту, тому українській армії необхідні далекобійні ракети.

Також він пояснив, що штурмова авіація – це авіація «яка на наднизьких висотах може прикривати наші наступальні загони, тобто наших хлопців, які йдуть вперед», знищуючи російське озброєння та окупантів ближче до лінії фронту.

Радник голови ОП зазначив, що проблема з такою авіацією у тому, що навчання її використанню триває навіть довше, ніж навчання використанню танків.

У відповідь на уточнююче запитання Подоляк підтвердив, що йдеться не про винищувачі F-16, які «вирішують свої завдання». Він також погодився з тим, що як штурмову авіацію українські військові могли б застосувати гелікоптери Апач.