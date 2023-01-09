Пожежа сталася 9 січня в навчальній частині в Нижній Павлівці

В Оренбурзькій області Росії згорів наметовий табір для мобілізованих російських військових. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пожежа сталася 9 січня в навчальній частині в Нижній Павлівці. За даними одного з мобілізованих, пожежна машина, що чергувала в частині, нібито опинилася без тиску і не працювала.

За словами губернатора, причиною пожежі стала іскра від печі. Але за даними журналістів, імовірними винуватцями пожежі стали п'яні офіцери.

Точна площа пожежі не уточняється. Відомо про постраждалих, але деталей щодо їхкількості теж наразі немає.

Видання нагадує, що 5 днів тому наметовий табір мобілізованих загорівся в Черемушках Омської області.