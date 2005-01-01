В озеро з лебедями у Стрийському парку запустили 50 риб

СуспільствоНазарій Тузяк, 4 червня7090

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В озеро з лебедями у Стрийському парку запустили 50 риб
фото адміністрації Стрийського парку
В озеро запустили декоративний вид коропів – кой, який легко переносить зиму

В озеро Стрийського парку запустили 50 рибин декоративної породи коропа. Про зарибнення озера з лебедями у понеділок, 4 червня, повідомили на офіційній сторінці Стрийського парку у Facebook.

«Адміністрація Стрийського парку висловлює подяку меценатам із Львівського клубу активного відпочинку та Рибному господарству Романа Депи, які провели зариблення водойми у парку. В озеро запущено близько 50 рибин спеціально виведеної породи Коропа та Карася – Кой [інша назва – Парчевий короп, – ZAXID.NET], які здатні переносити зимування в складних умовах», – йдеться у повідомленні Стрийського парку.

Нову рибу в озеро запустили в неділю ввечері (фото адміністрації Стрийського парку)

Як повідомила ZAXID.NET директорка Стрийського парку Олена Мазурик, рибу в озеро запустили в неділю, 3 червня, ввечері.

«У нас є дуже багато різної риби в озері. Але вирішили додати ще кой, щоб урізноманітнити ті види, які вже є. До того ж це спеціально виведений вид, який добре переносить зиму», – повідомила Олена Мазурик.

В озері Стрийського парку крім риби і пари лебедів плавають ще дві черепахи. За словами Олени Мазурик, відвідувачі Стрийського парку принесли черепахи ще минулого року і ті, успішно перезимувавши, залишились жити в озері.

Додамо, на початку травня у Стрийському парку демонтували старий будиночок для лебедів, який простояв на воді більше 10 років. Замість нього на озеро поставили нову дерев'яну хатинку, а поруч із нею облаштували плаваючу клумбу у вигляді серця.

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