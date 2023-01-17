Росія готує різні сценарії ймовірного наступу і займається дезінформацією щодо тих чи інших напрямків. Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, одного чіткого сценарію для наступу Росія поки не має, тому займається дезінформацією, намагаючись заплутати ЗСУ.

«Сценарії і напрямок нападу можуть бути не один, і так само ворог готує різні сценарії й частково займається дезінформацією, роблячи вкиди через різні інструменти щодо тих чи інших напрямків, щоб десь нас дезорієнтувати. Від досить екзотичних, наприклад десант на Одесу, тому що це виглядає дещо суїцидальним напрямком для ворога», – сказав Юсов.

За його словами, командуванням окупнтів постійно обговорюється тема Білорусі. Станом на сьогодні немає сформованих ударних угруповань, так само як і немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України.

Він додав, що в цілому президент РФ Владімір Путін не відмовився від своєї стратегічної мети – геноцидної війни на знищення українського народу та української держави.

«А це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї, більше санкцій проти Путіна і, безумовно, готуватися до подальшої деокупації українських територій та звільнення України від загарбників. Всі ці сценарії Україною так само відпрацьовуються», – сказав Юсов.