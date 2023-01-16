Президент РФ Владімір Путін та новий командувач угрупуванням російських військ в Україні Валлєрій Герасимов

Згідно з дорученням російського президента Владіміра Путіна, новий командувач угрупуванням окупаційних військ в Україні Валєрій Герасимов має захопити Донбас до березня. Про це про це повідомив представник прес-служби Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами Юсова, російський президент не звертає уваги на те, що насправді відбувається на фронті. Його основною ціллю і надалі залишається знищення українців як окремого народу і нації, знищення України як незалежної держави.

«Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок – це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, – це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня», – сказав Юсов.

Він звернув увагу на те, що перед окупаційною владою вже неодноразово змінювали терміни поставлених задач.

«Рік, як вони «3 дні беруть Київ». Ну, загалом, однак, нові цілі й нові завдання. Нічого не вийде і цього разу», – зауважив Юсов.

Юсов розповів, що у розвідки є інформація про ознаки підготовки російською окупаційною армією наступу на Запорізькому напрямку.

«Так, безумовно, такі дані є. Це може свідчити як про пряму підготовку до наступальних дій з боку противника, так і про певні обманні дії для того, щоб інформаційну кампанію проводити й, скажімо так, приховати справжні наміри свої на інших напрямках фронту. Уся інформація відстежується, і відповідні висновки, і заходи проводяться з боку українських Сил оборони», – наголосив Юсов.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що командувачем об'єднаного угрупування російських військ, які ведуть війну в Україні, призначено начальника генштабу збройних сил генерала армії Валерія Герасимова.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії вважає, що зміна керівництва війною Росії в Україні свідчить про визнання РФ того, що її кампанія не відповідає її ж стратегічним цілям.