Правоохоронці розслідують також можливу співпрацю чоловіка з спецслужбами країни-агресора

У Тернополі правоохоронці викрили чоловіка, який в соцмережах поширював російську пропаганду та виправдовував збройний напад Росії на територію України. 46-річний тернополянин виявився прихильником колаборанта Стремоусова та сепаратиста Балахніна. А раніше входив в їхні угрупування і навіть був визначений як «народний мер» Тернополя, якби окупаційні війська дійшли б до міста.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік після повномасштабного вторгнення військ РФ публічно проводив в соцмережах агітував за Росію та намагався виправдати дії російської влади, а також постійно заперечував факт збройної агресії. Щоб просувати усі ці наративи тернополянин використовував свої профілі в популярних соціальних мережах.

«Агітатор поширював у соціальних мережах зрежисоване російськими пропагандистами відео, на якому нібито евакуйовані росіянами жителі Маріуполя звинувачують українських захисників у обстрілах мирного населення та дякують окупантам за їхнє "звільнення"», – повідомили в управлінні СБУ в Тернопільській області.

Працівники СБУ та поліції провели оперативні та слідчі дії та зібрали усі необхідні докази. Тернополянину правоохоронці повідомили про підозру згідно з ч. 2 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). За проведення антиукраїнської агітаційної діяльності йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Окрім того, зараз поліцейські досліджують чи чоловік часом не співпрацював зі спецслужбами країни-агресора, – повідомили в поліції Тернопільщини. Адже 46-річний тернополянин раніше був причетний до спілки колаборанта Стремоусова. І в разі захоплення Тернополя окупаційними військами мав очолити тимчасову владу в місті.

Зараз підозрюваний заарештований і найближчим часом йому Тернопільський міськрайонний суд буде обирати запобіжний захід.