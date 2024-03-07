Американський реєстратор доменних імен Network Solutions заблокував домен

У ніч на четвер, 7 березня, всі сервіси одного із найпопулярніших інтернет-порталів України Ukr.net недоступні для користувачів. Юзери не можуть зайти на сайт, оновити стрічку новин, також не працює пошта.

Як повідомило у своєму прес-релізі керівництво Ukr.net, причиною такої ситуації є те, що американський реєстратор доменних імен Network Solutions заблокував домен.

«Сьогодні вночі реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net... Розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося», – вказали в інтернет-сервісі.

В Ukr.net висловили сподівання, що зможуть отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора.

«Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі ukr.net та користуються поштою @ukr.net, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитися», – йдеться у повідомленні.

Ukr.net також звернулися з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

P.S.

Станом на 17:30 Ukr.net частково відновив роботу своїх сервісів. Зокрема, з'явився доступ до сайту, також можна зайти на свою електронну пошту та переглянути стрічку новин.

Зазначимо, що останній масштабний збій у роботі сервісу був у 2019 році. Тоді його повязували з тим, дата-центр компанії був повністю знеструмлений.

Нагадаємо, що днями користувачі популярних соцмереж Faacebook та Instagram, які належать компанії Meta, впродовж понад години мали проблеми з доступом до соціальних мереж.