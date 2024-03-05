Користувачів «викинуло» із їхніх аккаунтів і вони не можуть зайти на своїй сторінки

У вівторок, 5 березня, у роботі соціальної мережі Facebook, додатку для обміну особистими повідомленнями Messenger та Instagram стався глобальний збій. Про це повідомляється на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.

Близько 17:20 користувачі почали скаржитись на труднощі в доступі до соціальних мереж. Зокрема, після того, як їх «викинуло» з аккаунтів, вони взагалі не можуть зайти на свої сторінки – під час авторизації з'являється помилка, а система просить повторити спробу входу в обліковий запис. Деякі юзери не можуть оновити сторінку.

Невдалі спроби зайти на свої аккаунти фіксують як на стаціонарних комп’ютерах, так і в мобільних додатках.

В компанії Meta заявили, що знають про проблеми з Facebook та Instagram і працюють над їх усуненням.

«Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Зараз ми над цим працюємо», – заявив прес-секретар Meta Platforms Inc. Енді Стоун у дописі у соцмережі X.

Крім того, чимало користувачів почали скаржитися на труднощі в доступі до таких сервісів як X (колишній Twitter), YouTube, Google, WhatsApp та ТікТок. Про їхню роботу з перебоями повідомляють по всьому світу).

Доповнено. Близько 18:25 Facebook та Messenger почали відновлювати свою роботу. Чимало користувачів сервісами повідомили, що їм вдалося залогінитись і навіть відправити повідомлення своїм друзям чи знайомим.