Україна почала виробляти снаряди калібру НАТО

Компанія «Українська бронетехніка» розпочала виробництво снарядів калібру НАТО (105-мм та 155-мм) за ліцензією чеської оборонної компанії Czechoslovak Group. Про це у четвер, 30 жовтня, на своєму сайті повідомила чеська компанії.

Czechoslovak Group передала українцям технологічну документацію, власні розробки, а також необхідні комплекуючі: порохові заряди, детонатори та інші необхідні деталі. Зараз українська компанія виробляє корпуси та здійснює заповнення, остаточне комплектування, а також проводить випробування снарядів. Згодом Czechoslovak Group планує перенести до України й виробництво детонаторів для снарядів.

«Передача ліцензії виявилася набагато простішим і швидшим рішенням. CSG не володіє жодним заводом чи виробничою технологією в Україні. Усім цим керує наш партнер, якому ми передали ліцензію та надали необхідні ноу-хау, оскільки вони вже мали необхідну виробничу технологію та могли розпочати виробництво відносно швидко», – повідомив речник чеської компанії Андрей Чіртек.

Планується, що протягом року в Україні вироблять 100 тис. снарядів калібру 155 мм та 50 тис. снарядів калібру 105 мм. Очікується, що виробничі потужності збільшаться протягом наступних років.

«Ми пишаємося тим, що є однією з перших західних компаній, які успішно перенесли виробництво боєприпасів великого калібру в Україну», – сказав заступник голови ради директорів CSG Девід Чоур.

У Czechoslovak Group додали, що вважають таку співпрацю «значним кроком до зміцнення обороноздатності України».

Нагадаємо, у жовтні 2024 року чеський виробник зброї Czechoslovak Group уклав угоду з «Українською бронетехнікою» про спільне виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм в Україні.