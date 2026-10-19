Капітану заочно повідомили про підозру, зокрема в порушенні законів та звичаїв війни

В Україні вперше кваліфікували як воєнний злочин дії капітана російського судна, причетного до вивезення викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій. Йдеться про понад 54 тис. тонн пшениці, яку росіяни вивезли до Сирії. Про це у понеділок, 19 жовтня, повідомили виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський, Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

За даними слідства, підозрюваний – громадянин Росії, який командував вантажним судном MATROS POZYNICH. У листопаді 2022 року та січні 2023 року він перевозив українську пшеницю з тимчасово окупованого Севастополя до сирійського порту Латакія. Щоб приховати походження вантажу, зерно видавали за російську продукцію.

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Для маскування маршруту судна капітан вимикав автоматичну ідентифікаційну систему AIS, яка дає змогу відстежувати місцеперебування кораблів, а також передавав неправдиві дані про його розташування.

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Антон Ковальський наголосив, що дії капітана вперше в Україні кваліфікували як воєнний злочин. За його словами, йдеться не лише про повідомлення про підозру конкретній людині, а й про застосування правового підходу, який дає змогу притягати до відповідальності учасників незаконного вивезення українських ресурсів із захоплених територій.

«Ця справа значно ширша за одну підозру. Вперше в Україні сформовано і практично застосовано правовий підхід, який дозволяє кваліфікувати участь капітана судна у вивезенні зерна, незаконно вилученого на окупованій території, як воєнний злочин», – зауважив виконувач обов’язків генпрокурора.

Він підкреслив, що окупація території не дає державі-агресорці права привласнювати українське майно та ресурси. Для доведення вини необхідно встановити походження зерна, обставини його викрадення й вивезення, а також причетність кожного учасника схеми.

Доказову базу у справі збирали прокурори Офісу генерального прокурора разом зі слідчими та оперативними співробітниками СБУ, а також міжнародними експертами.

Капітану MATROS POZYNICH заочно повідомили про підозру, зокрема в порушенні законів та звичаїв війни.

У Службі безпеки України зазначили, що правоохоронці продовжують комплекс заходів для притягнення підозрюваного до відповідальності та встановлення інших осіб, причетних до незаконного вивезення українського зерна.

Нагадаємо, 14 серпня Україна запровадила санкції проти суден, їхніх власників і капітанів, а також компаній, причетних до незаконного вивезення зерна з тимчасово окупованих територій. До списку внесли 13 кораблів: вісім ходять під прапором Росії, три – Панами, ще по одному – Белізу та Сент-Кіттс і Невісу. Обмеження також стосуються 11 громадян росії та 28 компаній, які організовують вивезення українського збіжжя.