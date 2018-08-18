В Україні з початку року покінчили з життям 58 дітей

СуспільствоАндрій Стець, 18 серпня7292

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У січні-липні в Україні неповнолітніми було здійснено 156 спроб суїцидів, 58 дітей померли. Про це написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

«І ще деяка інформація. За сім місяців цього року були здійснені 156 спроб суїцидів, из них - 58 доведені до кінця й неповнолітні загинули. Протягом літа - 6 суїцидів», - написав Аброськін.

Як інформував ZAXID.NET, у селі Задеревач Стрийського району на Львівщині повісився 12-річний хлопчик. Відомо, що напередодні трагічних подій підліток розбив планшет.

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