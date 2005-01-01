В Україні за минулий місяць на водоймах загинуло 118 осіб, – ДСНС

СуспільствоОлег Костюк, 2 червня760

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У травні на водоймах в Україні загинуло 118 осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Не всі українці дотримуються правил безпечної поведінки на воді, про що свідчить красномовна статистика: більше 300 загиблих на водоймах з початку року, з них тільки впродовж травня – 118 випадків», – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадують, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані. Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки зазвичай стаються, коли маленьких дітей залишають без нагляду.

Нагадаємо, наприкінці у Чернівцях в озері потонули двоє дітей.

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