Запуск далекобійної ракети ATACMS

В України закінчився обмежений запас тактичних балістичних ракет ATACMS, переданих США. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на неназваного американського чиновника та українського депутата з оборонного комітету в четвер, 13 березня.

За словами американського чиновника, США надали Україні менше ніж 40 таких ракет і вони закінчилися наприкінці січня цього року.

Американські високопосадовці у сфері оборони, включно з ексочільником Пентагону Ллойдом Остіном, заявляли, що Україні буде поставлено обмежену кількість ракет ATACMS. Зазначалось, що США і союзники по НАТО вважають інші види озброєнь більш цінними у бою.

Ракети ATACMS на озброєнні України

Після початку повномасштабної російської агресії Київ просив США надати тактичні балістичні ракети комплексу ATACMS, які здатні уражати цілі на відстані до 300 км. Американська сторона відмовлялась, посилаючись на дефіцит ракет і загрозу ескалації з боку РФ.

У вересні 2023 року США надали Україні ракети ATACMS дальністю близько 160 км. У жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вперше застосувала їх, але не уточнив, які цілі були вражені.

У березні 2024 США таємно поставили ЗСУ партію ракет великої дальності ATACMS. Уже у квітні українські військові завдали удару цими ракетами по аеродрому окупантів у Криму, що за 165 км від лінії фронту.

Наприкінці минулого року газета The New York Times з посиланням на американських посадовців писала, що навесні 2024 року зі складів Пентагону в Україну передали близько 500 ракет ATACMS.

Оскільки Україна не могла використовувати їх для ударів вглиб Росії, ними били по цілях на окупованих територіях. Після того, як в листопаді США дозволили Україні бити ракетами ATACMS углиб Росії, у Києва залишились лише «десятки» таких ракет, ймовірно, близько 50.

У середині листопада Сили оборони вперше вдарили ракетами ATACMS по аеродрому в Росії. Українські ракетні війська вразили військовий аеродром тактичної авіації «Курськ-Східний». Два удари також припали на позиції російського ЗРК С-400, що намагався відбити атаку.