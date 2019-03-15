В Україні значно зменшилась частка охочих вивчати в школі російську мову на рівні з українською

Наразі 7,8% респондентів вважають, що російську «не треба вивчати взагалі»

Кількість громадян, які підтримували рівноправне вивчення української та російської мови у школах за 20 років зменшилась і становить трохи менше від 30% населення. Про це йдеться у висновках опитування від Київського міжнародного інституту соціології.

«За 20 років з 46% до 29,9% знизилася частка тих, хто вважає, що російську мову потрібно вивчати в тому ж обсязі, що і українську мову», – йдеться в повідомленні.

Також з 31,5% до 25,9% знизилася частка тих, хто вважає, що російську потрібно вивчати в меншому обсязі, ніж українську мову, але більшому, ніж інші іноземні мови.

З 16,7% до 25,4% зросла частка тих, хто вважає, що треба вивчати російську в меншому обсязі, ніж інші іноземні мови.

Крім того, наразі 7,8% респондентів вважають, що російську «не треба вивчати взагалі».

Запитання для респондентів про російську мову в українськомовних школах

Соціологи зазначили, що принаймні частину динаміки вони пояснюють тим, що в опитуванні 20-річної давнини були дані з АР Крим і усієї території Донбасу.

Окрім того, нині 46% опитаних повідомили, що зі своїми найближчими родичами (батьки, бабусі і дідусі, рідні брати і сестри) розмовляють здебільшого або тільки українською мовою (в т.ч. 32,4% розмовляють тільки українською мовою).

Переважно або тільки російською мовою розмовляють 28,1% українців (в т.ч. 15,8% розмовляють тільки російською мовою).

Ще 24,9% українців у рівній мірі розмовляють українською і російською мовами. Іншими мовами розмовляють 0,2%, не змогли або відмовилися відповісти на запитання – 0,7%.

Опитування тривало з 28 лютого по 11 березня. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим і окупованого Донбасу) віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує: 4,7% для показників близьких до 50%, 4,1% – для показників близьких до 25%, 2,9% для показників близьких до 10%, 2,1% – для показників близьких до 5%.