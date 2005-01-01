В Україні знищено понад 2 млн заборонених у світі протипіхотних мін

В Україні вже знищено понад 2 млн протипіхотних мін, які заборонені Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення (Оттавська конвенція). Про це повідомив начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності полковник Максим Комісаров, повідомляє УНІАН.

За словами Комісарова, в Міноборони продовжується робота щодо зменшення запасів протипіхотних мін.

«Незважаючи на складну воєнну ситуацію, яка склалася в нас в державі, Україна залишається відданою своїм міжнародним зобов'язанням у сфері протимінної діяльності, і, зокрема, Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення – так звана Оттавська конвенція», – сказав він.

Полковник наголосив, що ця конвенція стосується заборони або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні пошкодження.

«Відповідно до своїх зобов’язань, Україною вже знищено понад 2 млн протипіхотних мін, заборонених для використання, і цей процес знищення продовжується», – заявив представник Міноборони.

Зауважимо, що Оттавська конвенція або Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення ухвалена на дипломатичній конференції в Осло 18 вересня 1997 року. Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року, ратифікувала 18 травня 2005 року. На час підписання угоди Україна мала п’ятий найбільший арсенал протипіхотних мін у світі (після Китаю, Російської Федерації, США та Пакистану), що дістався їй у спадок від Радянського Союзу та налічував 6 млн мін типу ПФМ (протипіхотна фугасна міна).