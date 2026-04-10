Випробування тактичного ракетного комплексу Zeus

Американський оборонний стартап Aeon почав інтегрувати свої керовані ракети Zeus («Зевс») в українські квадрокоптери. Партнером компанії є один з найбільших українських виробників дронів, назву якого поки не розголошують. Про це 9 квітня розповів генеральний директор і засновник компанії Навід Тахмас в інтерв’ю Defence Blog.

Zeus – це програмно-конфігурована модульна система керованої зброї вартістю близько 50 тис. доларів за одиницю. За даними розробника, її можна виробляти у кількості понад 10 тис. на рік. При цьому система суттєво дешевша за традиційні протитанкові комплекси, такі як Javelin, які не проєктували для встановлення на безпілотні апарати.

Високоточна керована ракета Zeus (Фото Aeon)

За словами Тахмаса, Zeus розробили з урахуванням досвіду повномасштабної війни між Росією та Україною. У сучасних бойових умовах ключову роль відіграють вартість, можливість масового виробництва та гнучкість застосування високоточних боєприпасів.

Модульна конструкція ракети дозволяє адаптувати її під різні пускові платформи без суттєвих змін конструкції. Оператори комплексу можуть швидко змінювати датчики та бойові частини для ураження широкого спектра типів цілей – від танків і бронетехніки до безпілотників, зокрема іранських дронів типу «шахед».

Крім інтеграції ракет у безпілотники, Aeon разом з українським партнером працюють над встановленням цих боєприпасів на наземний транспорт і надводні платформи.