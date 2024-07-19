Жінка померла у нічному експресі «Запоріжжя – Ужгород»

У нічному експресі «Запоріжжя – Ужгород» померла пасажирка. Вона їхала у вагоні без кондиціонування. В «Укрзалізниці» кажуть, що смерть жінки була природною, і закликали пасажирів з проблемами із здоров’ям у сильну спеку відкладати свої поїздки, якщо вони передбачають поїздку поїздом без системи кондиціонування.

Про смерть жінки, яка їхала потягом до Стрия, стало відомо 16 липня. Її сусідка по купе Інесса Воронова написала у Facebook, що пасажирка померла через спеку.

«Що там Гетьманцев про кондиціонери казав? Вночі жінка з нашого купе, яка їхала в Стрий до подруги, раптово померла – спека в вагонах без зірочки нереальна, всі пасажири мокрі й захекані, це не подорож, а знущання. “Укрзалізниця”, може, буде з цим щось робити?», – йдеться у дописі Інесси Воронової.

Інформацію про смерть пасажирки потягу «Запоріжжя – Ужгород» 19 липня підтвердив ТСН керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Посадовець зазначив, що природні смерті в поїздах трапляються, особливо влітку, і кожен з цих випадків досліджується: чи можна було запобігти смерті, чи можна було швидше зреагувати, наскільки оперативно викликали медиків. По випадку смерті пасажирки в потязі «Запоріжжя – Ужгород» розслідування ще триває.

«Це довга поїздка – із Запоріжжя в Ужгород, вагон відразу продавався без кондиціонування. У нас половина парку не обладнана кондиціонерами взагалі, тому ми просимо пасажирів враховувати це при плануванні поїздок. Якщо раптом у вас погане самопочуття, звертайтеся до наших провідників: вони проінструктовані, мають аптечки. Якщо є місце у вагоні з кондиціонуванням – зробимо все можливе, щоб пересадити, або висадимо на вокзалі, викличемо медиків», – зазначив Олександр Перцовський.

За словами Олександра Перцовського, «Укрзалізниця» чітко маркує вагони, обладнані кондиціонерами, і порадив пасажирам, які мають проблеми зі здоров’ям, або тим, хто подорожує з малими дітьми, у сильну спеку відтермінувати свої поїздки на кілька днів, якщо вони передбачають подорож вагонами без кондиціонування.