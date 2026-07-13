На БАМі в Ужгороді планують збудувати квартал для 2 тисяч людей
У планах –зведення 15 цегляних будинків бізнес-класу
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В Ужгороді триває обговорення детального плану території, обмеженої вулицями Університетською, Кошицькою та ЖК «5 авеню». Тут може з’явитися житловий комплекс на понад 600 квартир з багаторівневим підземним паркінгом.
Йдеться про територію площею 33 га, униз від головного корпусу Ужгородського національного університету, поруч з амфітеатром.
За проєктом ДПТ, оприлюдненим 15 травня, тут планують звести комплекс з низки багатоповерхівок та шестиярусний паркінг на 400 автомобілів.
За інформацією «ЛУН», у плані майбутнього ЖК Sky City – 15 багатоквартирних цегляних будинків бізнес-класу з автономним опаленням та закритою для сторонніх відвідувачів територією. Перший будинок на вул. Університетській почали зводити у 2020 році, зупинивши будівництво у 2024 році.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Також проєктом детального плану передбачено будівництво семиповерхівки біля готельного комплексу «Світанок» на вул. Кошицькій. Загалом у новому житловому кварталі планують розселити майже 2,2 тис. людей.
«Оскільки територія проєктування розташована в межах міста, вона містить повний комплекс інженерних мереж: водопровід, каналізація, газопровід, підземні та повітряні лінії. На території опрацювання присутні також дві трансформаторні підстанції», – йдеться у містобудівній документації.
Проєктом передбачено комплексне озеленення території та облаштування місць відпочинку. Також на території запроєктовані внутрішньо квартальні проїзди з виходом на вул. Університетську. Щоб набрати чинності, детальний план території повинен пройти процедуру громадських слухань та бути затвердженим сесією міської ради.