В Ужгороді 50 працівників освітньої сфери відсторонили від роботи через відсутність щеплення від Covid-19. Серед відсторонених є і вчителі, і вихователі з дитсадочків, і технічні працівники шкіл і дошкільних навчальних закладів.

Як у коментарі ZAXID.NET повідомила начальниця Управління освіти Ужгородської міської ради Наталія Мухомедьянова, наразі від роботи відсторонено 50 освітян через відсутність вакцинації від коронавірусу, яка є обов’язковою для працівників сфери освіти. Також вона підкреслила, що відсторонені працівники можуть бути поновлені на роботі з того моменту, як буде усунена причина відсторонення.

«Ми будемо діяти в межах документів і роз’яснень МОЗ і Міносвіти, наразі від роботи відстороняються працівники, які не надали документів, що підтверджують вакцинацію від Covid-19 або свідчать про протипоказання до щеплень. Як тільки працівники зможуть усунути причини відсторонення, тобто пред’явити документ, що засвідчує наявність протипоказань, або підтверджує отримання першої дози вакцини від коронавірусу, вони будуть поновлені на роботі», – зазначила Наталія Мухомедьянова.

У прес-службі Ужгородської міської ради ZAXID.NET уточнили, що у місті нараховується 1389 вчителів шкіл, а також 507 працівників дитячих садків.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я 30 вересня затвердило перелік професій, яким обовʼязково потрібно вакцинуватися від коронавірусу. Наказом МОЗ передбачалося відсторонення починаючи з 8 листопада від роботи працівників, котрі не мають щеплення від коронавірусу. Також цим документом був затверджений перелік професій, яким потрібно мати щеплення від Covid-19. Зокрема, йшлося про: