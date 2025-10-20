В Ужгороді відбулися перші всеукраїнські перегони на FPV-дронах
«Студентську технологічну лігу з FPV-перегонів» ініціювала академія SkyFall
В Ужгороді відбулася «Студентська технологічна ліга з FPV-перегонів». Це перші всеукраїнські змагання серед закладів вищої та професійної освіти, ініційовані академією SkyFall – провідним навчальним центром підготовки пілотів, техніків та інструкторів дронів в Україні. До участі долучилися понад 80 студентських команд.
***
Кожна команда складається з капітана, технічного інженера та пілота. Перегони відбуваються на спеціальній трасі на FPV-дронах Shrike українського виробника SkyFall, які є найпоширенішими у військах. Завдання пілота – здолати всі перешкоди без порушень і дістатися якомога швидше до фінішу. Одночасно маршрут долають чотири дрони. Одним з перших до фінішу успішно дістається першокурсник Києво-Могилянської академії Данило Бега.
«Я опанував свої хвилювання. Я досить наполегливо тренувався цієї ночі. Ми відтворили трасу один в один в симуляторі, ми її вивчили на пам'ять, тому було звично летіти. Будь-хто, хто навчається в університеті, незалежно від спеціальності, має опановувати ті чи інші сфери ведення війни. Чи це медицина, чи це дрони, чи це інженерна справа», – сказав студент Данило Бега.
Нову традицію технологічного студентського спорту ініціювала академія SkyFall – провідний навчальний центр підготовки пілотів, техніків та інструкторів дронів в Україні. Академія працює з 2023 року, за цей час навчили понад 12 тисяч операторів БпЛА та техніків, які активно працюють над знищенням ворога і наближають нашу перемогу.
«Розуміючи, що в нас є знання і досвід, експертиза в цій сфері, розуміючи, що ми є лідером галузі, ми хотіли ділитися цими знаннями. Ми спонукаємо заклади освіти до впровадження гуртків, курсів, розвитку своїх вчителів, інфраструктури. Ми, як академія, готові їх підтримувати», – розповів керівник академії SkyFall, організатор перегонів Сергій [прізвище не називаємо з міркувань безпеки].
Перегони академія SkyFall влаштувала за підтримки Міністерства освіти і науки України.
«Це популяризація систем освіти. Математика, технології, фізика, хімія – все це дуже важливо, щоб розвивати нашу науково-технічну діяльність, щоб покращувати, зокрема, технології, які допомагають нам боротися з ворогом. Друге – це національно-патріотичне виховання і третє – змога показати ті досягнення, які має наш науково-технологічний комплекс», – зазначив заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.
Після кількагодинних перегонів до гранд-фіналу потрапили 32 команди, які далі змагаються за олімпійською системою. Оцінює студентську майстерність журі, члени якого є військовими.
«Ураження дронами – це 80-90% всіх уражень на фронті. Це стосується і знищення техніки противника. Треба визнавати факт – якби не дрони, ситуація на фронті була б набагато гіршою», – зазначив військовослужбовець ЗСУ Данило Яковлев.
До фіналу потрапляють лише чотири команди – три із Київського Авіаційного Інституту та Хмельницького політехнічного фахового коледжу. У фінальному польоті першим фінішує пілот із Хмельницького.
«Мандраж сильний відчуваю. А так – траса легенька. Просто не треба хвилюватися. Стратегія у мене проста – не хвилюватися, найголовніше», – сказав переможець Олександр Турецький.
Окрім кубків і дипломів команда переможців та фіналісти отримали техніку від компанії SkyFall, щоб й надалі відточувати свою майстерність у дронах. А ще – можливість пройти курси з підвищення кваліфікації. «Студентську технологічну лігу з FPV перегонів» академія SkyFall планує проводити кожного року.