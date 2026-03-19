Затриманому загрожує до 8 років ув’язнення

На Закарпатті затримали солдата у СЗЧ, який намагався підкупити посадовця Військової служби правопорядку, щоб повторно втекти зі служби. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у четвер, 19 березня, військовослужбовець самовільно залишив місце служби, однак невдовзі його затримала ВСП.

Щоб повторно втекти зі служби та покинути територію відомства, він запропонував заступнику начальника одного з відділів Військової служби правопорядку 1 тис. доларів. За ці гроші військовослужбовець також сподівався, що його не направлять до резервного батальйону військової частини.

Військового затримали під час передачі 1 тис. доларів хабаря

«Посадовець ВСП повідомив про незаконну пропозицію своєму керівництву та правоохоронним органам і надалі діяв під їхнім контролем. Правоохоронці задокументували злочин та затримали солдата під час передачі обумовленої суми коштів у службовому кабінеті», – зазначили у прокуратурі.

Солдату оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає від 4 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої. Також затриманому оголосять підозру за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини). За це передбачено до 10 років позбавлення волі.