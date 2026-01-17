Великоберезнянський районний суд Закарпатської області визнав військовослужбовця Юрія С. винним у спробі незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. За адмінправопорушення йому призначили 5100 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився ввечері 20 жовтня 2025 року. Юрія С. затримали на околиці населеного пункту Стужиця Ужгородського району при спробі пішки перейти кордон зі Словаччиною поза пунктами пропуску.

Під час фільтраційно-перевірочних заходів встановили, що уродженець Харківщини є військовослужбовцем, який у липні 2025 року вчинив СЗЧ. 18 жовтня він приїхав в Ужгород, де винайняв житло та почав готуватись до незаконного перетину кордону. 20 жовтня при спробі втекти з країни його затримали прикордонники.

Щодо порушника склали протокол про адмінправопорушення, на засідання суду він не прийшов. Справу розглянула суддя Вікторія Зизич, яка дослідила усі матеріали та аргументи, призначивши покарання – 5100 грн. Постанова уже набрала законної сили.